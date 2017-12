El sisè Sopar Club Empresa del Nàstic aplega 275 persones

El conferenciant Emilio Duró, estrella convidada a l’acte

Actualitzada 03/12/2017 a les 16:54

La sisena edició del Sopar Club Empresa del Gimnàstic de Tarragona va resultar un èxit total. Aquest dijous al vespre, el castell de Tamarit va acollir aquesta gala, a la qual van assistir unes 275 persones, membres del Club Empresa Nàstic 2017-18.



A més, com ha passat en cada edició, hi va haver un convidat estrella. En aquesta ocasió, va ser Emilio Duró. Aquest lleidatà és conferenciant, consultor, assessor i formador en empreses multinacionals i va realitzar una xerrada motivacional encaminada a l’autosuperació i al fet de gaudir de la vida i no només pensar en la feina.



Entre d’altres, van assistir al sopar el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, els consellers de la Societat Anònima Esportiva, representants empresarials tarragonins i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. La vetllada va finalitzar passades les dotze de la nit, quan tothom es va emplaçar a la pròxima edició.