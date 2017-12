El CF Reus Genuine i el primer equip fan pinya per preparar els propers partits

El club roig-i-negre ha celebrat així el Dia Internacional de les persones amb discapacitat

Actualitzada 03/12/2017 a les 19:03

Els camps d’entrenament annexos a l’Estadi Municipal de Reus han acollit aquest diumenge una trobada de cracs roig-i-negres, en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Els jugadors del CF Reus Genuine i el primer equip reusenc, que dissabte va aconseguir sumar tres punts en la visita del FC Barcelona B (2-1), han fet una sessió conjunta per fer pinya de cara a les properes cites que tenen els dos conjunts.



Jugadors amb discapacitat intel·lectual com el Juanito, el Felipe, el Ricard, el Raül o el Javi han compartit experiències amb alguns dels seus ídols, com Edgar Hernández, Pichu Atienza, Gus Ledes o Jorge Miramón. També hi eren David Haro i Dejan Lekic, autors del primer i el segon gol que van decantar el partit per als homes que entrena López Garai. La victòria els ha permès acabar la jornada a la primera meitat de la taula, a tres punts de la zona de promoció d’ascens.



Després de l’escalfament, els futbolistes del primer equip i del Genuine han realitzat diversos rondos i, per acabar la sessió, han practicat les rematades a porteria. Així doncs, els membres del primer equip han començat a afinar la punteria de cara al proper enfrontament, diumenge a les 8 de la tarda a Tenerife, on intentaran sumar dues victòries consecutives per primer cop.



Mentre els de López Garai pensen en aquest enfrontament, el conjunt Genuine continua preparant-se per a la pròxima trobada de la seva lliga. La cita se celebrarà al Camp de Tarragona durant el mes de gener del 2018.



L’equip Genuine del CF Reus Deportiu és una realitat gràcies a un conveni entre l’entitat roig-i-negra i el Taller Baix Camp de Reus, d’on provenen els seus 16 jugadors. El cap de setmana del passat 7 i el 8 d’octubre, van viatjar a Vila-real, on van defensar els seus colors contra els equips Genuine dels clubs de Primera i Segona Divisió.



A banda dels anfitrions, els seus rivals van ser l’Athletic de Bilbao, l’Espanyol, l’Atlético de Madrid, el Deportivo, la Real Sociedad, el València, l’Osasuna, el Celta de Vigo, el Las Palmas, el Levante, el Nàstic, el Girona, el Córdoba, l’Osca i el Rayo. La lliga va néixer amb la voluntat de normalitzar la pràctica de l’esport entre les persones amb discapacitat intel·lectual, i el seu lema és «compartir abans que competir». Per això, a banda dels resultats esportius, també es premia l’esportivitat.