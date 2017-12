L'Osasuna presentarà un recurs per incompareixença del Nàstic

El reglament diu que el partit s’ha de disputar en les properes 24 hores si és possible

Redacció

Actualitzada 02/12/2017 a les 13:05

El Club Atlètic Osasuna ha decidit presentar un recurs al Comité de Competició considerant la incompareixença del Nàstic. Amb aquest recurs, el conjunt navarrès demana que, en el compliment del reglament, se li atorgui la victòria per 3-0. El partit, que s’havia de disputar aquest divendres, es va haver d’anul·lar a causa de la nevada que va caure a Pamplona i que va impossibilitar la pràctica del futbol al Sadar.



Segons Osasuna, el reglament diu que el partit s’ha de tornar a disputar dins les properes 24 hores a la seva suspensió sempre que la disputa d’aquest sigui possible un cop superades les condicions que l’obliguen a suspendre. La mateixa circular especifica que l’equip visitant ha de romandre a la localitat on s’ha de disputar el partit per si es pogués jugar l’endemà. Osasuna també informa que, en l’acta arbitral, el col·legiat del partit ja va fer constar la negativa del delegat del Nàstic a jugar en les properes 24 hores tal com estipula la circular de la Reial Federació Espanyola de Futbol.