L'Estadi aspira a més

El CF Reus rep el Barça B (18:00h) amb l’objectiu d’escalar posicions a la taula

Actualitzada 02/12/2017 a les 11:18

El darrer partit del CF Reus a l’Estadi va acabar amb un empat poc merescut amb l’Albacete. Abans del duel d’aquest dissabte, a les 18:00h contra el Barça B, els roig-i-negres van aconseguir un valuós empat al camp del Saragossa. Dos empats en les dues darreres jornades que permeten als de López Garai continuar sumant per acaronar la salvació el més aviat possible però que deixa un gust agredolç tenint en compte les sensacions de l’equip. Tot i la falta d’encert en atac, el poderós ordre defensiu i el futbol de qualitat del mig del camp reusenc empenyen els del Baix Camp a veure amb bons ulls la zona noble de la classificació.



El playoff és només a quatre punts d’un Reus acomodat a la zona mitja, a cinc unitats i prou tranquil·litat del descens. Amb la igualtat que predomina aquest curs en la Segona Divisió, una victòria aproparia molt als roig-i-negres a aspiracions molt més altes de les que, amb realisme, es planteja a la capital del Baix Camp. El filial blaugrana, cincquè per la cua, podria ser un bon rival per mirar d’escalar i assolir una zona noble molt disputada –només sis punts separen el tercer classificat del dotzè, el CF Reus -. Tot i així, el Barça B també te les seves aspiracions i, la més immediata, és la d’abandonar la corda fluixa i fugir d’un descens que només té a un punt. Els de Garai cometrien un greu error si es confiessin davant els barcelonistes.



Els dos equips catalans es caracteritzen per un bon tracte de pilota, qualitat obligada a Barcelona i segell a Reus que viu les seves millors hores gràcies al mig del camp. Precisament en aquesta parcel·la és on es desequilibrarà la balança aquest dissabte, amb una batalla de qualitat amb Carbonell, Ledes, Borja i Vítor vestits de roig-i-negre i Busquets i Aleñá com a principals bales blaugranes. El CF Reus haurà de tornar a treballar en defensa per aturar els atacs del Choco Lozano i Arnáiz, principals arguments ofensius de Gerard López. En la zona atacant reusenca també s’haurà de treballar, tot i la manca d’encert de cara al gol, ja que la defensa és el principal però del conjunt barceloní, amb jugadors de qualitat però amb joventut i inexperiència a la categoria de plata.



Com ja va sent notícia a Reus en les darreres setmanes, les baixes continuen omplint la infermeria roig-i-negra. Santamaría, Juan Domínguez, Querol, Carbia, Máyor i Ricardo Vaz segueixen fora dels terrenys de joc. La sort per Aritz López Garai és la recuperació de Guzzo i la incorporació de Yoda, que podrien debutar amb la samarreta reusenca després d’estrenar-se en una convocatòria en la visita a Saragossa. A més, per a aquest dissabte, el de Barakaldo pot comptar amb la motivació extra de Cámara, Carbonell, Ledes i Campins, tots amb passat pel filial blaugrana.



Tot i les baixes, el CF Reus sembla haver trobat un onze tipus per minimitzar l’impacte d’aquestes. Badia tornarà a regnar sota pals, amb una línia de quatre en defensa formada per Miramón, Olmo, Atienza i un Migue que confirma passar per davant de Menéndez en la rotació. Al mig del camp Carbonell podria repetir al pivot defensiu, acompanyat per Ledes i Borja. I, en atac, Haro i Cámara poblaran els extrems, acompanyats per Edgar a la punta.