Suspès l'Osasuna-Nàstic per la neu

Sense data la disputa del duel

Actualitzada 01/12/2017 a les 22:54

L’Osasuna-Nàstic ha quedat aquest divendres suspès per la nevada que ha caigut a Pamplona. Abans de començar el partit ha nevat tant que el camp ha quedat completament blanc.



Deu minuts abans d’iniciar-se l’enfrontament, la tripleta arbitral ha decidit endarrerir el començament del duel per comprovar si tornava a caure neu, però cap a les 21.15 hores ha tornat a nevar, i aquesta situació ha resultat determinant.



Ara, caldrà saber quin dia es juga l’Osasuna-Nàstic, un duel pel qual els tarragonins comptaven amb nou baixes per lesió.



Dues persones han donat explicacions en nom del Nàstic per la suspensió del duel. Una, el director general, Lluís Fàbregas, i l'altra, Rodri, entrenador grana.



Fàbregas, davant les preguntes dels periodistes locals, que no entenien per què no s'havia disputat el duel, ha detallat que «els àrbitres han decidit suspendre el duel perquè no es reunien les condicions per disputar-lo». Però el president de l'Osasuna, Luis Sabalza, ha criticat durament la situació. «Hem proposat al Nàstic que el partit es jugués demà, però no han volgut», ha lamentat el màxim mandatari del club navarrès.



A tot això, Rodri ha apuntat que «nosaltres tenim una planificació, i deu jugadors que ens esperen a Tarragona», ha manifestat, deixant ben clar que «amb el temps que hi ha, ningú ens assegura que el partit es pugui disputar demà».



El públic del Sadar ha protestat en tot moment, ja que volia que el duel es disputés, però ha estat impossible.



El partit s'haurà de jugar abans que finalitzi la primera volta del campionat de Segona Divisió B, ja que així ho detalla el reglament.