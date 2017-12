El Sadar ja està a punt per rebre al Nàstic

La neu que ha caigut a Pamplona i que ha omplert el camp de neu ja ha estat retirada per acollir el matx

Actualitzada 01/12/2017 a les 18:05

Así luce El Sadar a tres horas del #OsasunaNàstic. Se están remarcando las líneas, aplicando los últimos retoques... y a jugar. pic.twitter.com/S0pGaITcbH — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 1 de desembre de 2017

⚠️ Con las condiciones actuales, no debería haber problema para disputar el #OsasunaNàstic. Todo dependerá de la evolución de la climatología y el terreno de juego. Les mantendremos informados. pic.twitter.com/WYRygFa0IU — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 1 de desembre de 2017

El Sadar s'ha despertat aquest matí amb una capa de neu sobre la gespa a causa de les baixes temperatures que assolen el nord del país. Tot i la imatge del terreny de joc que ha publicat el club fa aproximadament unes 7 hores, la meteorologia no ha esdevingut un problema i els operaris del club han retirat la capa de neu que pintava la gespa de blanc aquest matí.El quartet arbitral ha inspeccionat el terreny acompanyat dels delegats d'Osasuna i Nàstic. Per tant, El Sadar està preparat per rebre el Nàstic en la que serà la dissetena jornada de Segona Divisió.