El CF Reus més blaugrana rebrà el Barça B en un derbi d'enemics íntims

Els nouvinguts Ledes, Carbonell i Cámara s’uneixen a una llista d’exculers on també hi ha Olmo i Campins

Actualitzada 30/11/2017 a les 20:36

El CF Reus Deportiu rebrà un equip que coneixen íntimament cinc dels seus jugadors. Pel filial blaugrana han passat tres dels nous fitxatges d’enguany: Gus Ledes, Àlex Carbonell i Juan Cámara. De fet, els dos últims provenen directament de les files del Barça B, per on també van passar Campins i Olmo. Serà un derbi català de retrobaments i de sensacions estranyes.



També serà un duel amb moltes ganes de reivindicar-se. Especialment en el cas de Cámara. Va arribar en qualitat de cedit i, si López Garai li dona l’oportunitat, voldrà demostrar la seva vàlua sota la mirada atenta dels ulls blaugrana. Pel que fa a Carbonell, el retrobament amb el que fins fa uns quatre mesos era el seu equip –els blaugrana es van reservar una opció de recompra– l’agafa amb confiança i en el seu millor moment com a roig-i-negre. La lesió de Domínguez li ha donat minuts per demostrar el seu talent i polivalència, superant amb nota un partit difícil com a pivot defensiu a Saragossa.



Pel que fa a Gus Ledes, el migcentre encara el duel amb l’alegria d’haver-se convertit en una de les revelacions de la temporada, marcant cinc gols de bandera i convertint-se en un puntal de la medul·lar roig-i-negra. El de demà dissabte a les 6 també podria ser el partit de debut de Guzzo –aquesta temporada– i de l nou fitxatge Yoda.



Serà el primer cop que roig-i-negres i blaugranes s’enfronten a Segona Divisió, però el duel ja compta amb vuit precedents registrats a Segona B i a Tercera. El balanç és de quatre victòries reusenques, tres de barcelonines i un empat. Els dos últims, disputats en la temporada 2016-2017 i a la categoria de bronze, se’ls va endur l’equip del Baix Camp. A casa Rodri va marcar en pròpia porta (0-1), i a domicili ho van fer el gran capità Ramon Folch i també Vítor Silva, que tindrà l’oportunitat de repetir.



El tècnic roig-i-negre, López Garai, explica que el partit de demà «serà bonic; un derbi, entre cometes, amb un equip de la nostra terra, a qui ens enfrontarem amb totes les de la llei». L’entrenador basc recorda també que «té un nivell molt bo i un dels pressupostos més grans de la categoria».