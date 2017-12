Barreiro i Delgado, baixes pel Sadar

El punta gallec va patir una elongació al bíceps femoral en l’entrenament d’ahir i Delgado es va lesionar en la sessió de dimecres

Rodri ha hagut de tirar del filial per completar la convocatòria pel partit del Sadar, on el Nàstic mesurarà forces contra l’Osasuna aquesta nit a les nou del vespre.



L’entrenador del conjunt tarragoní ha vist com dos futbolistes titularíssims com Juan Delgado i Manu Barreiro es van quedar ahir a casa per culpa de sengles lesions en els entrenaments de dimecres i de dijous, respectivament. Juan Delgado pateix una contusió en el vast extern de la cama esquerra i, tot i que era dubte fins a darrera hora, finalment no va entrar a la llista. Per la seva banda, el gallec va patir ahir una elongació al bíceps femoral de la cama esquerra, i estarà de baixa entre dos i tres dies.



Aquestes dues baixes s’uneixen a les ja conegudes d’Ike Uche, Jean Luc, Bruno Perone, Álvaro Bustos, Omar Perdomo, Sergio Tejera i Mohammed Djetei. En total, nou futbolistes que no van viatjar, amb què Rodri va haver de tirar del davanter Brugui i del central Iván de Nova. Eren disset els futbolistes del primer equip els que estaven disponibles, però Rodri es va «carregar» a Sandro Toscano. Si ja no entra en convocatòria havent-hi només disset futbolistes a disposició, significa que alguna cosa passa amb el mitja punta.



L’entrenador grana està completament preparat pel due que enfrontarà el seu equip demà amb l’Osasuna al Sadar (nou de la nit), un duel complicat però que és d’aquells on el Nàstic se sent més a gust: fora de casa, sense pressió, i amb un rival que anirà a atacar des del principi.



El Nàstic va al duel, segons el seu tècnic, «amb ganes de competir i de seguir en la línia que estem tenint fora de casa». Intentar sumar els tres punts és innegociable pel tècnic, ja que «independentment del que hagis fet a l’última jornada, la teva obligació és guanyar per arribar als 50 punts el més aviat possible».



Durant la seva compareixença, Rodri va apuntar que hi haurà variacions en el joc de l’equip d’aquí en endavant, sobretot en els duels de casa. «Volem fer un joc en el qual no hi hagi tanta precipitació, que no vol dir que haguem de jugar malament», ha dit, tot apuntant que «fora de casa tenim paciència per robar la pilota i, a casa, ens precipitem anant a dalt». «Ens desajustem perquè hi ha certa impaciència», va sentenciar, en aquest sentit.



Ell té clar que s’ha d’intentar guanyar sempre, però «canviaríem totes les victòries de fora per les de casa perquè la nostra afició estigués contenta».

Pel que fa al dia a dia dels seus, va comentar que «ells estan fent una bona feina, però que està quedant una mica tacada pels punts que s’estan perdent a casa». «Som el setè equip que més punts ha sumat en els darrers dotze partits», va recordar, per puntualitzar que l’equip no està tan malament. Sobre l’Osasuna, va declarar que «és un rival difícil, fet per pujar de categoria. A nivell defensiu són sòlids, i tenen gent molt perillosa a dalt». Notaran molt, segons el tècnic, la baixa de Tejera, ja que «Sergio ens dóna pausa, ens dóna joc, però per un futbolista no ho podem variar tot».



L’Osasuna, que acumula dotze partits sense conèixer la derrota, arriba al duel amb l’única baixa d’Oier Sanjurjo, sancionat per acumulació d’amonestacions.



Rodri haurà d’apostar per un onze de circumstàncies, sense variacions ni a la porteria ni en defensa. Dimitrievski estarà sota pals, i Kakabadze, Xavi Molina, Suzuki i Javi Jiménez a la rereguarda. Amb la baixa de Tejera, Zahibo es presumeix com a acompanyant de Gaztañaga. Per davant, en un 4-2-3-1 actuarà Maikel Mesa. Abraham Minero i Tete Morente apunten a les bandes, i Emaná a la punta d’atac.