Un oasi per tornar al màxim nivell

Amb Yoda, el Reus ratifica el poder d’atreure jugadors que prioritzen recuperar el joc que tenien a Primera

Actualitzada 29/11/2017 a les 19:41

El fitxatge de Karim Yoda confirma una tendència que ja apuntaven les arribades d’Álex Menéndez, Juan Domínguez o Dejan Lekic. Són jugadors amb àmplia experiència a Primera Divisió que han renunciat a sous més alts i a equips amb més pedigrí a la categoria de plata, apostant per un club que tot just encara la seva segona temporada a la Liga 1|2|3. En hores baixes per la falta de minuts, prioritzen integrar-se a un entorn que els faciliti retrobar-se amb ells mateixos. Volen créixer fins al seu màxim nivell en un lloc en creixement continu, que es ven i es percep com un oasi que treu la millor versió dels seus futbolistes.



Darrere d’aquestes incorporacions hi ha el risc d’apostar per jugadors amb trajectòries interrompudes per lesions, com és el cas del Yoda o de Menéndez. Ja va passar amb Jesús Olmo, que el passat dimarts va renovar convertit en un dels capitans de l’equip. Ara considerat un dels millors centrals de Segona, el barceloní va recordar i agrair que el club diposités la seva confiança en ell quan ningú ho feia, pensant que una greu lesió havia acabat amb la seva carrera.



També són fitxatges fruit de molta insistència i paciència, cuits a foc lent, com en el cas de Juan Domínguez. «Primer era impossible, després molt difícil, i finalment es va decidir per nosaltres», explicava el director esportiu reusenc, Sergi Parés, en la presentació del gallec. El mateix jugador reconeixia que en la seva aposta pel club roig-i-negre «va pesar més l’aspecte esportiu que l’econòmic». Álex Menéndez, que ja ha conquerit el carril esquerre reusenc després d’un any sencer sense jugar, també va afirmar que no va dubtar en signar pel Reus, «l’equip que més confiança m’ha donat».



«Tenim una filosofia de treball professional i familiar en què creixem a poc a poc, amb serietat i estabilitat. Tot això li posa les coses més fàcils al jugador perquè pugui recuperar el seu nivell. Ens prefereixen a altres equips amb una història increïble que els suposa una motxilla, i a vegades els fa inestables», explica Parés.