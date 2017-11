El Nàstic viatjarà en quadre a Pamplona

Fins a set baixes motiven que Rodri compti únicament amb dinou futbolistes, un dels quals quedarà fora de la llista

Actualitzada 29/11/2017 a les 19:05

Fins a set futbolistes del Nàstic es perdran el partit de demà a Pamplona per lesió. Gairebé una quarta part de la plantilla no està disponible per lesió, amb què Rodri haurà de pensar molt quin és l’onze que treu a relluir demà contra l’Osasuna al Sadar.



Els defenses Mohammed Djetei i Bruno Perone, els centrecampistes Álvaro Bustos i Sergio Tejera, els extrems Omar Perdomo i Jean Luc, i el davanter Ike Uche causen baixa de la convocatòria per lesió. Exceptuant la porteria, el Nàstic viatja a Pamplona amb baixes en totes les línies, una circumstància que deixa molt castigat a l’entrenador, el qual haurà de fer un onze amb els pocs jugadors que tingui disponibles, però que l’ajudarà en el sentit de completar la convocatòria.



Són dinou els jugadors que actualment té disponibles Rodri. Futbolistes amb els quals buscarà una nova sorpresa en forma de victòria lluny del Nou Estadi, tal com ha succeït en les darreres jornades. En els quatre últims partits jugats fora de Tarragona, han estat tres les victòries assolides. Una a Còrdova, l’altra a Pucela, contra el Valladolid i, l’última, a Sòria amb el Numancia com a rival. Serà una nova oportunitat per demostrar que aquest equip és capaç de guanyar a qualsevol a domicili i per deixar clar que té ganes d’abandonar, d’una vegada per totes, la zona baixa.



Dimitrievski, Bernabé i Perales són els tres porters disponibles, encara que aquest darrer compta com a futbolista del filial. En defensa, només hi ha cinc jugadors que pugui alinear l’entrenador (comptant amb Abraham com a centrecampista, a l’extrem). En el lateral dret, Otar Kakabadze es presumeix com a únic disponible, mentre que, a l’altra banda, hi és un Javi Jiménez que no té competidor en el seu lloc, tot i ser suplent en alguns dels darrers partits amb el Nàstic. A l’eix de la rereguarda, Xavi Molina i Daisuke Suzuki seran titulars, amb Carlos Blanco a la banqueta.



En el centre del camp hi ha una baixa molt sensible. Es tracta de la de Sergio Tejera, que motiva que tots els plans de qualsevol entrenador canviïn completament. El futbolista, amb un esquinç de genoll, estarà com a mínim un duel de baixa, encara que podria trigar més a tornar a reaparèixer. Per contra, Eddy Silvestre tornarà a ser un dels divuit escollits, després de recuperar-se de les seves molèsties. Només ell, Gaztañaga i Zahibo estan disponibles a la medul·lar (comptant que Maikel Mesa ha de jugar en una posició més avançada, encara que està completament preparat per fer-ho en el doble pivot). De moment, tots els esmentats entraran a la convocatòria.



L’únic que en cauria seria Sandro Toscano. I és que, amb el dibuix a la mà, la seva posició, per darrere del davanter, és la més poblada. Maikel Mesa i Juan Muñiz són els dos futbolistes que poden actuar a la mitja punta. Sempre, tenint en compte que la baixa d’Uche modifica els esquemes d’un Rodri que passa del 4-4-2 al 4-2-3-1. A les bandes, queden Juan Delgado, Dongou (que també pot actuar de punta), Abraham Minero i Tete Morente. Així, queden a dalt Manu Barreiro i Stephane Emaná. Si l’entrenador comptés amb Dongou com a davanter, en comptes de Toscano podria quedar fora de la convocatòria Emaná, però queda comprovar i intentar endevinar quina serà la idea de l’entrenador del Nàstic.