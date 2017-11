Delgado, dubte pel partit del Sadar

Així ho ha assegurat Rodri, que vol apostar a partir d'ara «volem jugar sense precipitació»

Actualitzada 30/11/2017 a les 13:00

L'entrenador del Nàstic, Rodri, està completament preparat pel due que enfrontarà el seu equip demà amb l'Osasuna al Sadar (nou de la nit), un duel complicat però que és d'aquells on el Nàstic se sent més a gust: fora de casa, sense pressió, i amb un rival que anirà a atacar des del principi.



El Nàstic va al duel «amb ganes de competir i de seguir en la línia que estem tenint fora de casa». Intentar sumar els tres punts és innegociable pel tècnic, ja que «independentment del que hagis fet a l’última jornada, la teva obligació és guanyar per arribar als 50 punts el més aviat possible».



De cara al duel, el tècnic confirma la baixa de «Tejera, que no arriba perquè té un cop al genoll», mentre que «Delgado i Bruno no entrenen per precaució, i ja veurem si poden arribar». Juan Delgado pateix un cop, i avui no s'ha entrenat amb la resta de companys.



Durant la seva compareixença, Rodri ha apuntat que hi haurà variacions en el joc de l'equip d'aquí en endavant, sobretot en els duels de casa. «Volem fer un joc en el qual no hi hagi tanta precipitació, que no vol dir que haguem de jugar malament», ha dit, tot apuntant que «fora de casa tenim paciència per robar la pilota i, a casa, ens precipitem anant a dalt». «Ens desajustem perquè hi ha certa impaciència», ha sentenciat, en aquest sentit.



Ell té clar que s'ha d'intentar guanyar sempre, però «canviaríem totes les victòries de fora per les de casa perquè la nostra afició estigués contenta».



Pel que fa al dia a dia dels seus, ha comentat que «ells estan fent una bona feina, però que està quedant una mica tacada pels punts que s’estan perdent a casa». «Som el setè equip que més punts ha sumat en els darrers dotze partits», ha recordat, per puntualitzar que l'equip no està tan malament.



Sobre l'Osasuna, ha declarat que «és un rival difícil, fet per pujar de categoria. A nivell defensiu són sòlids, i tenen gent molt perillosa a dalt». Notaran molt, segons el tècnic, la baixa de Tejera, ja que «Sergio ens dóna pausa, ens dóna joc, però per un futbolista no ho podem variar tot».