El gallec s'ha lesionat durant l'entrenament d'avui i no entra a la convocatòria per precaució

Actualitzada 30/11/2017 a les 16:55

Per si la infermeria del Nàstic no estigués prou plena, encara hi entra un futbolista més. Manu Barreiro no viatja a Pamplona després de lesionar-se durant l'entrenament d'aquest matí al Nou Estadi.



El davanter pateix una elongació al bíceps femoral esquerre i s'uneix a les baixes de Delgado, Uche, Perone, Bustos, Jean Luc, Omar, Tejera i Djetei.