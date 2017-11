Un nen de 14 anys debuta amb un equip de Primera Divisió d'Irlanda del Nord

El porter Conner Byrne juga la Mid-Ulster Cup amb el Glenavon

29/11/2017

El Glenavon FC, equip de l'Irish Premiership, màxima categoria d'Irlanda del Nord, ha fet debutar al jove porter de 14 anys Conner Byrne.



Byrne va defensar per primera vegada la porteria del Glenavon en el derbi del passat dilluns contra el Portadown a les semifinals de la Mid-Ulster Cup.



«És meravellós que Conner hagi jugat en el primer equip. S'ha de reconèixer a l'entrenador la seva valentia per donar-li l'oportunitat als més joves, cosa que no passa en altres clubs», va afirmar Ryan Prentice, director de la pedrera de Glenavon.