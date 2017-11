L'extrem segueix recuperant-se del trencament del peroné esquerre

Actualitzada 28/11/2017 a les 13:31

Omar Perdomo comença a veure la llum. L'extrem del Nàstic ja ha començat a córrer, tal com es pot observar en un VÍDEO que va penjar ell mateix al seu compte de Twitter aquest dilluns.Perdomo es va trencar el peroné de la seva cama esquerra el passat 15 d'octubre, durant el Córdoba-Nàstic, partit que va acabar amb golejada grana (1-5).La seva baixa s'està notant molt a la banda dreta de l'equip, on l'entrenador no deixa de provar jugadors sense trobar la fórmula definitiva.De moment, el canari ha començat a córrer, però encara li resten almenys dos mesos de recuperació.