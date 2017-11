Dongou és la llum de l'esperança

El debut del davanter camerunès amb el Nàstic obre una escletxa positiva dins de la mala maror que hi ha després de perdre a casa

Actualitzada 27/11/2017 a les 18:59

Moltes conclusions, i gairebé totes negatives, són les que es poden extreure després del mal partit que va protagonitzar el Gimnàstic de Tarragona aquest dissabte contra el Lorca, duel que va acabar 0-2, amb l’afició molt emprenyada i amb una mala maror que no s’ensumava des del tram final de l’etapa de Lluís Carreras a la banqueta.



Però també hi ha alguna cosa positiva. I aquesta, és de les grans. Segurament, per a molts serà només un detall, una anècdota, però dins del club estan més que feliços amb aquesta circumstància. Es tracta del debut de Jean Marie Dongou amb la samarreta del Nàstic. El davanter camerunès ja està de tornada.



Després de superar la greu lesió de genoll patida la passada temporada vestint la samarreta del Real Zaragoza, el davanter va tornar a somriure. No pel resultat del Nàstic, nefast, sinó pel fet de tornar a sentir-se futbolista. Segurament, són sensacions que es poden igualar a poques en el «món real», el que no està lligat a l’àmbit futbolístic.



Transcorria el minut 58 de partit quan, just abans del primer gol del Lorca, Rodri va decidir ingressar al camp a Dongou, per Abraham Minero. Havia de ser un gran debut, davant de l’afició i, si pogués ser participant en algun gol, doncs millor. Però no va acabar sent així. Un minut després de l’ingrés al camp del camerunès, Apeh va marcar el primer gol dels visitants. Va tocar anar a remolc, i Dongou no va acabar d’estabilitzar-se al camp. Jugant a dalt, no es va entendre tot el que hagués volgut amb Barreiro, però el fet que hagi jugat ja és un pas. I és que Jean Marie Dongou és un dels que es podrien anomenar «fitxatges» del mercat d’hivern, ja que ha arribat gairebé al desembre i, si aconsegueix estar al seu nivell, el que va demostrar a les categories inferiors del Barça i que també va deixar entreveure al filial blaugrana durant cinc temporades, hi ha davanter per estona. Davanter, o extrem, on se’l vulgui utilitzar.



La baixa d’Ike Uche pot obrir les portes de la titularitat al jove davanter de 22 anys de cara al partit de divendres a Pamplona contra l’Osasuna. Dependrà de Rodri, però seria una bogeria no comptar amb un futbolista que, si està pels 90 minuts, ha de ser un dels escollits per sortir d’inici. Ara, manca saber què decideix el tècnic.