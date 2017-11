Tejera entrena al marge i és dubte per visitar Pamplona

Va marxar lesionat dissabte durant el Nàstic-Lorca

Actualitzada 27/11/2017 a les 12:17

Sergio Tejera està lesionat o, amb molèsties, com se li vulgui dir. El fet és que aquest dilluns al matí no es va exercitar amb la resta de companys sobre el verd i que el pròxim partit és divendres. O sigui, que el rellotge no s’atura i el cervell del Nàstic, el futbolista que mou tot el joc de l’equip, encara no entrena amb normalitat.



Tejera es va haver de retirar del Nàstic-Lorca completament coix, i es van encendre les alarmes. Després, es va saber que tenia molèsties musculars des de l’entrenament de dimecres, i que no havia pogut entrenar amb la resta de companys amb normalitat. El mateix dia del partit contra el Lorca, es va provar, i el futbolista va determinar que podia jugar. Aquesta situació podria haver estat completament precipitada i l’equip en podria pagar les conseqüències.



De moment, Tejera no entrena. Caldrà veure què passa al llarg de la setmana i, sobretot, estar atents a l’informe mèdic que demà facilitarà el club, on es coneixerà si el futbolista està lesionat, o pot jugar divendres sense problemes.