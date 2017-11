Els aficionats del Nàstic fitxarien entre 2 i 5 jugadors en el mercat d'hivern

Són els resultats d'una enquesta realitzada pel Diari Més

Actualitzada 27/11/2017 a les 19:12

Gairebé la meitat dels aficionats del Nàstic contractaria entre dos i cinc futbolistes en el pròxim mercat d'hivern, que s'obrirà al gener del 2018.Així ho han decidit després de participar en una enquesta realitzada per Diari Més, en la qual es preguntava si l'equip s'havia de quedar com estava, si s'havien de realitzar entre un o dos fitxatges, entre dos i cinc, o més de cinc.El 47,33% dels enquestats ha contestat que fan falta entre dues i cinc incorporacions. Creuen que la plantilla s'ha de retocar, però no en excés. La segona opció més escollida és la d'un o dos fitxatges, amb un 35,59% de persones que així ho creuen. Finalment, hi ha un empat. El 8,64% de la gent creu que no s'ha de realitzar cap incorporació, mentre que el mateix percentatge opina que han d'arribar més de cinc noves cares.Pots veure AQUÍ els resultats de l'enquesta.