El Reus renova el capità Olmo fins al 2019 amb l'opció d'un any més

L’acord entre club i jugador es fa oficial després d’una exhibició del central en l’empat a zero a Saragossa

Actualitzada 27/11/2017 a les 19:24

El CF Reus Deportiu té capità per estona. El club i Jesús Olmo van fer oficial ahir el contracte de renovació del central, que el lligarà com a roig-i-negre com a mínim fins l’any 2019, amb opció a ampliar-lo en un any més. La notícia arriba després d’una exhibició del barceloní al centre de la defensa reusenca que va ser providencial per resistir les envestides del Saragossa i endur-se així un punt de la Romareda.



Olmo va arribar al club l’estiu de l’any 2014 i ràpidament es va convertir en un dels puntals de la plantilla. A banda de lluir el braçalet de capità, en poc més de tres temporades ja acumula 118 partits amb la samarreta roig-i-negra. La seva solidesa defensiva el van convertir en un dels artífexs de l’ascens a Segona Divisió. En la primera temporada a la categoria de plata, va ser un dels principals «culpables» que el porter roig-i-negre, Edgar Badia, guanyés el premi Zamora al porter menys golejat del campionat.



Jesús Olmo és el segon jugador que ha disputat més minuts a les ordres de López Garai, només superat pel lateral i migcentre Jorge Miramón. Només s’ha perdut la visita al camp del Huesca (1-1), en què el tècnic basc va decidir donar-li descans davant l’acumulació de minuts del barceloní. En el que va de temporada, en porta 1.440. Pablo Íñiguez va entrar al seu lloc en l’onze inicial. A banda, és el quart jugador de la plantilla actual que ha jugat més partits amb la samarreta roig-i-negra, només superat per Badia, Carbia i Querol.



El passat mes de maig, Olmo va renovar automàticament fins al juny de 2018 després de sumar el seu partit número 25 de la temporada en la visita dels roig-i-negres al camp del Nàstic. Demà al migdia club i jugador escenificaran l’acord de renovació en una roda de premsa que es realitzarà a l’Estadi Municipal de Reus. El barceloní ho farà acompanyat del director esportiu Sergi Parés i del president de l’entitat, Xavier Llastarri.