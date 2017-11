El pròxim rival del Nàstic s'enfada per un penal no assenyalat a Lugo

El jugador de l'Osasuna Roberto Torres critica que no li xiulessin «un penal de pel·lícula»

L’Osasuna, pròxim rival del Nàstic, no arriba amb la millor de les morals al partit de divendres al Sadar. A banda de caure derrotat a Lugo aquest diumenge (1-0), els navarresos no van acabar gens contents amb l’actuació arbitral.



L’equip que actuava com a visitant es va queixar enèrgicament d’un penal sobre Roberto Torres que va semblar clar. Era el final del partit i, per tant, l’acció podria haver estat decisiva ja que, de marcar el penal, el resultat podria haver estat diferent al final dels 90 minuts. «Clamorós, penal de pel·lícula, ni un penal en tota la lliga ens han xiulat».



Així es mostrava després del partit el protagonista de l’acció de penal, un Roberto Torres que recordava que «és un penal claríssim que canvia el partit i que també canvia la classificació. Ell –l’àrbitre– m’ha dit que no l’ha vist».