El Nàstic és el segon equip que pitjor rendeix a casa a la categoria de plata

Cap conjunt els supera en gols encaixats ni té un balanç de dianes més pobre, i només el Sevilla Atlético ha sumat menys punts

Actualitzada 27/11/2017 a les 08:54

Els xiulets van augmentant mentre els espectadors van descendint per les escales del Nou Estadi, en direcció a la sortida, veient que s’esgota el temps sense que hi hagi cap símptoma damunt del terreny de joc que faci pensar en una reacció del seu equip. És la imatge dels darrers minuts ahir al col·loseu grana, que simbolitzen el pobre balanç del Nàstic en els seus enfrontaments a casa. Un baix rendiment que comença a posar prova la paciència de la parròquia grana i que, més enllà de les sensacions, es percep també en la fredor de les xifres.



A hores d’ara, el Nàstic seria el penúltim classificat si només tinguéssim en compte els partits disputats a casa pels equips de Segona Divisió. 7 punts en 8 enfrontaments és el segon rendiment més baix de la categoria en els partits en camp propi. En aquest sentit només els supera el Sevilla Atlético. Els aficionats del filial blanc-i-roig encara esperen veure la primera victòria del seu equip al Viejo Nervión, on només ha aconseguit 5 punts fruit de 5 partits empatats.



Pel que fa al balanç golejador, els números dels grana a casa –6 a favor i 13 en contra– també són vermells si els comparem amb els altres equips de la divisió de plata. No hi ha cap equip que hagi marcat menys gols que ells com a local, ni tampoc cap que n’hagi encaixat més. Dos lideratges negatius que en el primer cas comparteixen amb l’Alcorcón i el Sevilla Atlético, i en el segon amb el cuer, el Córdoba. A casa, els grana han marcat la meitat dels gols que han fet fora.



Tres derrotes seguides

L’última de les dues victòries del Nàstic –les dos amb Rodri a la banqueta– es va assolir fa un mes i mig, en una victòria de prestigi contra el Granada (2-0). Des de llavors, l’equip ha comptat amb derrotes els tres enfrontaments que ha jugat com a local, i ho ha fet oferint una imatge com a mínim decebedora. Més enllà dels resultats, la sensació és que han estat més que merescuts.

Sobretot ho va ser la d’aquest dissabte en la visita del Lorca (0-2), en què l’equip va mostrar la seva cara més inoperant. En la derrota contra l’Oviedo (1-2), la frustració la va generar el fet de deixar-se remuntar un resultat favorable al darrer minut, en un partit en què, de totes maneres, l’Oviedo havia rematat el doble de cops a porteria. En el 0-3 contra l’Alcorcón el pitjor va ser l’amplitud d’un resultat que els va tallar en sec les ales que s’havia posat l’equip després d’apallissar el Córdoba a domicili (1-5).



El pobre balanç a casa contrasta amb la seva fortalesa com a visitant, almenys a nivell de resultats. L’equip deu a aquesta efectivitat a fora el fet de trobar-se en 16a posició, a dos punts del descens. Amb 11 punts sumats en 8 partits, els grana són el quart millor equip a domicili, només superat per tres equips que es troben en zona d’ascens o promoció: l’Osasuna –12 punts–, el Cádiz –13 punts– i el colíder Lugo –13 punts. Per seguir escalant posicions i retrobar-se amb la seva posició, els de Rodri necessiten superar la por escènica.