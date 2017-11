Destrossen el vestidor després del Reus B-Granollers

Els visitants van trencar mobiliari després de la derrota

El Reus B va derrotar aquest diumenge, 3-2, al Granollers, en partit corresponent al grup cinquè de Tercera Divisió.



El filial roig-i-negre va guanyar gràcies a no deixar de creure mai en el triomf, però sembla que el conjunt visitant no va acabar de pair la victòria.



Segons mostra el Reus B mitjançant el seu compte de Twitter oficial, una part del mobiliari del vestidor visitant va quedar destrossat després de l'enfrontament, situació que censuraven des del club reusenc: «Així ha quedat el vestidor visitant després del partit d'avui. La derrota no s'ha de fer pagar amb el mobiliari dels vestidors».