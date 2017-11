Badia ha deixat la porteria a zero en 63 dels 150 partits amb el CF Reus

El porter barceloní va arribar al centenar i mig de partits com a roig-i-negre aquest dissabte a la Romareda

Actualitzada 26/11/2017 a les 20:53

Aquest dissabte a la Romareda, a priori un dels estadis més difícils de la categoria, Edgar Badia va complir 150 partits defensant la porteria roig-i-negra. Ho va celebrar de la millor manera que ho sap fer: aconseguint deixar un altre cop la meta del CF Reus Deportiu a zero. Ja ho ha fet 63 vegades en un centenar i mig d’enfrontaments amb el club reusenc. O el que és el mateix, en un 42% de les ocasions.



I això que no ho tenia gens fàcil. Borja Iglesias, el golejador que s’ha guanyat el trofeu de millor jugador de l’octubre a la Liga 123, rebia els de López Garai amb la pólvora a punt per aigualir-li l’aniversari al porter barceloní. Ho va tenir a tocar en dues oportunitats en què Badia va refusar la pilota just per no haver de recollir-la del fons de la xarxa. També va estar a punt de fer-ho Papu al començament de partit, però el seu remat després d’una aturada del barceloní a Febas va impactar al pal. Badia li tenia la mida presa a Febas, i més tard va refusar amb la punta dels dits un altre xut llunyà del jugador del Saragossa.



Edgar Badia és el futbolista de l’actual plantilla del CF Reus que més partits ha disputat amb aquesta samarreta, i els seus números donen testimoni de la fortalesa defensiva que ha assolit l’equip del Baix Camp, en bona mesura gràcies a les bones intervencions del que ja és un mite roig-i-negre. En 150 partits només ha encaixat 125 gols, el que suposa una mitjana de 0,83 gols encaixats en cada enfrontament.



El jugador es va incorporar a la disciplina reusenca en la segona volta de la temporada 2013-2014, amb l’equip a la Segona B. Va encaixar 8 gols en 12 partits. La campanya següent va ser determinant perquè el Reus es quedés a les portes de l’ascens, encaixant 35 gols en 40 partits. Els roig-i-negres ho van aconseguir la campanya següent, en què el porter va rebre 37 gols en 41 partits de lliga i 5 de Copa del Rei.



Badia va necessitar només un any a la categoria de plata per demostrar el seu potencial: 29 gols en 42 partits, que li van fer guanyar el trofeu Zamora. En el que va de temporada, el barceloní ha encaixat 12 gols en 14 duels.