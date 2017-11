Reus commemora l'aniversari dels Special Olympics amb una gran gala

També es recorden aquests jocs amb una exposició fotogràfica

Actualitzada 26/11/2017 a les 13:10

El Teatre Fortuny de Reus es va omplir, aquest dissabte al vespre, en motiu de la gran gala dels Special Olympics. Una cita que permetia a la ciutat recordar els jocs que es van disputar tot just fa un any i que va comptar amb la participació d’uns 800 atletes amb discapacitat intel·lectual provinents d’arreu de Catalunya, Espanya i diversos territoris del món. La grana gala va estar presentada per Maria Fusté, responsable de comunicació dels Special Olympics, i per Cristian García, que va participar als jocs i es va convertir en la primera persona amb discapacitat intel·lectual en conduir un acte d’aquest tipus.



El president de la Fundació Special Olympics va protagonitzar l’entrega de premis, com és costum al final de cada temporada. Els guardonats van ser la Fundació Port Aventura, l’alclade reusenc Carles Pellicer i el regidor d’esports Jordi Cervera, tots reconeguts per la seva tasca fent possible la realització dels jocs. No només la gala va servir per recordar el pas dels Specials Olympics per Reus, ja que el Pavelló Olímpic acull una exposició fotogràfica en motiu d’aquest esdeveniment.



Els castellers de la il·lusió i el grup Wapacha Diversity van amenitzar una festa en la que també es va reconèixer la tasca de tots els patrocinadors i col·laboradors que van fer possible la disputa dels Special Olympics 2016 a la ciutat de Reus.