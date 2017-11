Presentats tots els equips i la Base del CF l'Arboç

A l’acte hi han assistit representants de la Federació Catalana de Futbol

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 17:02

Aquest diumenge al matí el CF l’Arboç ha presentat oficialment tots els seus equips i els de la Base del mateix club. En total, més de 250 jugadors i jugadores s’han vestit de curt amb els colors groc i negre del conjunt del Baix Penedès per saludar l’afició i fer-se la fotografia de família.



L’acte ha estat conduit per Adriano Bayona, president dels equips Base, i per Jesús Mesonero, president del CF l’Arboç. A més, també hi han estat presents diferents representants de la Federació Catalana de Futbol com Josep Vives, secretari de la junta directiva i delegat per Tarragona de l’FCF; Rafael Pinedo, subdelegat per Tarragona; i Toni Cansino, delegat comarcal del Baix Penedès. Joan Sans, alcalde de l’Arboç, ha clos la presentació.