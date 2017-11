Laura Claveria i José Manuel Vieito s'enduen una Mitja Marató de Tarragona dedicada a Marbel Negueruela

Abdssamad Oukhelfen i Marta Camps, vencedors de la prova de 10K

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 17:45

Tarragona ha acollit, aquest diumenge, la disputa de la 26ª edició de la Mitja Marató. Enguany la cursa ha tingut una estrena emocional, ja que ha adoptat el nom ‘Memorial Marbel Negueruela’ en record a la que va ser regidora d’esports a l’ajuntament tarragoní. Com ja va sent costum, la cita combina dues disciplines: a més de la prova reina de poc més de 21 quilòmetres també es disputa una cursa de 10 quilòmetres. La cursa ha transcorregut pel seu circuit ja habitual, amb protagonisme per als carrers de la Part Baixa, Ponent, el centre i la Façana Marítima.



En categoria masculina el gran triomfador ha estat José Manuel Vieito, que ha pujat al calaix més elevat en completar la Mitja Marató amb un temps d’1:08:05. La vencedora de la Mitja en categoria femenina ha estat Laura Claveria, signant un temps d’1:22:41. El podí masculí de la Mitja Marató l’han completat Otmane Btaimi (1:08:49) i Luis Garcia (1:12:55); mentre que el femení l’han completat Mireia Sosa (1:22:58) i Eva Morraja (1:26:18).



En la prova de 10K, de deu quilòmetres, el vencedor en categoria masculina ha estat Abdssamad Oukhelfen amb un temps de 31’44’’; mentre que en categoria femenina s’ha imposat Marta Camps aturant el cronòmetre amb 37’41’’. Els podis els han completat Sergio Cortés (32’10’’) i Jon Koldo (32’46’’) en categoria masculina, i Gisela Carrión (38’01’’) i Jéssica Bonet (39’15’’) en categoria femenina.



En total han participat 2.200 persones, de les quals més de 1.800 han acabat creuant la línia d’arribada. Durant tot el matí l’Avinguda Vidal i Barraquer s’ha convertit en l’epicentre de la jornada, ja que ha acollit tant el moment de la sortida –pels volts de les deu del matí- com l’arribada. Tant abans de la sortida com en l’entrega de premis s’ha tingut present la figura de Marbel Negueruela, amb un homenatge instants abans de l’inici i entregant un record als familiars. A més, s’ha amenitzat la cursa amb música i, en finalitzar, tots els participants han estat obsequiats amb un esmorzar i begudes isotòniques per recuperar forces i una jaqueta commemorativa de la 26ª edició.