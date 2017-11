El CDC Torreforta presenta els seus equips

Més de 150 futbolistes han estat els protagonistes

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 17:08

El camp municipal de Torreforta, a Tarragona, ha acollit aquest diumenge al matí la presentació de tots els equips del conjunt del barri. Més de 150 jugadors i jugadores del CDC Torreforta han estat presentats de manera oficial en un acte conduït per Luis Garcia, president del club.



Fins a Torreforta s’hi ha desplaçat una representació de la Federació Catalana de Futbol encapçalada per Josep Vives, secretari de la junta directiva i delegat per Tarragona. Juntament amb vives, s’han desplaçat fins al barri tarragoní Pedro Pacheco, membre de la directiva de la FCF; Rafael Pinedo, subdelegat per Tarragona; i Diego Ávila, delegat comarcal del Tarragonès.