Tejera va abandonar el camp per precaució

En l'entrenament de dimecres va patir unes molèsties que han acabat passant factura

Actualitzada 25/11/2017 a les 22:33

Sergio Tejera no té cap lesió de consideració. El centrecampista del Nàstic s'ha retirat durant la segona meitat del partit contra el Lorca, que ha acabat amb derrota grana (0-2) i ho ha fet coixejant.



Tot i això, el futbolista no pateix cap lesió de gravetat. Tejera va patir unes molèsties durant l'entrenament de dimecres que l'han obligat a baixar la intensitat durant el tram final de la setmana.



Segons informen des del club, no hi ha d'haver cap inconvenient perquè el migcampista pugui exercitar-se al mateix nivell que els companys i perquè jugui a Pamplona contra l'Osasuna divendres.