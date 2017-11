Natxo espera al CF Reus

Els roig-i-negres visiten al Zaragoza (20.30) en un duel amb molt de sentiment però, en definitiva, amb tres punts en joc

Actualitzada 25/11/2017 a les 12:21

El CF Reus Deportiu visita aquest vespre (20.30 hores) al Real Zaragoza, equip que entrena Natxo González després de la marxa del basc aquest estiu.



Serà un duel molt especial, ja que Natxo es retrobarà amb els que van ser els seus pupils, entre ells el mateix López Garai, ara a la banqueta reusenca. A la vegada, el CF Reus tornarà a retrobar-se, però com a rivals, els laterals Ángel Martínez i Alberto Benito, ara al conjunt rival.



Al final, però, el partit són tres punts més, els quals són molt necessaris per a un Zaragoza que no està al nivell desitjat en aquest inici de temporada i molt importants per a un CF Reus que sap que quedarà molt a prop de la zona noble si aconsegueix guanyar.



Però no ho tindrà fàcil López Garai, qui haurà d'intentar guanyar tot i les baixes per lesió de Satamaría, Juan Domínguez, Querol, Máyor, Fran Carbia i Ricardo Vaz. Sis baixes de molta consideració, que podrien contrastar amb el debut de Karim Yoda, extrem fitxat aquesta setmana del Getafe i que està preparat per jugar.



Amb tots aquests contratemps, Edgar Badia continuarà sota pals, i la defensa tampoc no es mourà: de dreta a esquerra, Miramón, Atienza, Olmo i Migue García. En el centre del camp, Borja, Ledes i Carbonell podrien seguir i, a dalt, Haro, Lekic i Cámara podrien ser els escollits.