Nàstic, ara és el moment

Els de Rodri tenen la gran oportunitat de fer un bon salt a la taula

Actualitzada 25/11/2017 a les 11:25

El Nàstic sap que té al seu davant una gran oportunitat de fer un bon salt a la classificació si és capaç de derrotar, aquesta tarda (18 hores) a un Lorca que es presenta com el pitjor visitant de la Segona Divisió A, amb només un punt sumat a domicili.



Els tarragonins, catorzens a la taula, es presenten al duel amb ganes guanyar per elevar-se a la mitja part de la classificació, encara que tindran fins a sis baixes, algunes d'elles de molta consideració.



Uche és la baixa més preocupant de totes i, aquesta circumstància, podria motivar als tarragonins a un canvi de sistema, en el qual Maikel Mesa actuaria a la mitja punta, acomnpanyant a Barreiro. A la banda dreta jugarà Juan Delgado i, a l'esquerra, Abraham. Gaztañaga i Tejera són indiscutibles a la medul·lar.



Al darrere, Kakabadze i Javi Jiménez en els laterals, amb Xavi Molina i, possiblement Suzuki a l'eix, encara que l'opció Perone sempre és a l'aire. Dimitrievski serà el protagonista sota pals.



També causen baixa en el partit, per lesió, Djetei, Perdomo, Eddy Silvestre, Jean Luc i Bustos.