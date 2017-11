Desastrós Nàstic al Nou Estadi (0-2)

El Lorca suma a Tarragona el primer triomf com a visitant de la temporada

Actualitzada 25/11/2017 a les 20:06

Desastre absolut al Nou Estadi. El Nàstic cau derrota, 0-2, davant d’un Lorca que, simplement, es va limitar a fer fàcil el difícil, tot el contrari que el conjunt local. Juan Delgado és absolutament desesperant. La banda esquerra dels de Rodri no funciona. Barreiro, sense Uche, no és Barreiro. I, si a més, falles al darrere, pitjor. Tampoc va acabar d’encertar l’entrenador del Nàstic, sobretot amb els canvis. No té sentit que entri Zahibo quan es lesiona Tejera, i a més has de marcar. Moltes coses no funcionen, i el Nàstic segueix lamentable en els partits de casa.



Per la seva banda, el Lorca va sumar els seus primers tres punts a domicili en el que va de temporada, un triomf que omple de confiança a un equip que, amb el seu triomf, va motivar que el Nou Estadi escridassés al seu equip una vegada i una altra. Xiulada monumental en acabar el duel.



Rodri va apostar per Maikel Mesa com a substitut d’Uche a la davantera. Bé, de fet, el canari actuava de mitja punta, per darrere d’un Manu Barreiro que, novament incansable, va tornar a ser dels millors jugadors del Nàstic. No acompanyaven tant els jugadors de banda. Abraham, d’extrem, no es va acabar de trobar i Delgado, com sempre, inexistent, tant atacant com defensant.



Tot i això, els tarragonins van disposar de sengles ocasions de gol en el primer acte, les dues de Maikel Mesa. Dos xuts des de fora de l’àrea que van marxar alts, amb què Dorronsoro, meta visitant, no va haver de lluir-se. El primer, als onze minuts de joc, amb cama dreta. El segon, amb l’esquerra, en el 42’. Mai res perillós.



Sí que aportava perill Dani Ojeda, exdavanter del CF Pobla de Mafumet i que ara gaudeix de la professionalitat al Lorca. Ell, arrencant des de banda esquerra i des del centre, va ser el que més va intimidar a la defensa rival. En el 32’ va posar a prova a Dimitrievski i, pocs minuts després, ho va tornar a intentar.



Quan passava la mitja hora de la primera meitat, el públic del Nou Estadi va demostrar el seu desacord amb el que estava succeint. Gran xiulada. I és que els aficionats del Nàstic també tenen dret a veure guanyar als seus a casa.



A la segona meitat, la cosa va anar a pitjor. El Nàstic va acabar completament desdibuixat a mans d’un Lorca que, sense brillar, va anar guanyant terreny. Al lamentable partit de Juan Delgado, se li va sumar la nefasta actuació dels dos homes de banda esquerra del Nàstic (Javi Jiménez i Abraham).



Rodri va decidir que alguna cosa no li agradava, i va donar entrada a Dongou, que debutava, el pitjor debut possible, ja que un minut després marcava el Lorca. Centrada des de la banda dreta de Nando que Apeh, completament sol, rematava a plaer. Lluny de reaccionar, el Nàstic encara es va enfonsar més.



El partit es va embrutar a causa de les pèrdues de temps del rival i, sobretot, de la manca de paciència de l’equip de Rodri, que no va saber llegir l’enfrontament. Amb els canvis, tampoc va acabar d’encertar el tècnic, el qual va donar entrada a Zahibo per Tejera, quan aquest s’havia lesionat, i quan potser feia falta algun futbolista d’un tall més defensiu.



No va funcionar res. Així, va arribar el segon gol. Minut 85, falta dubtosa a favor del Lorca. L’agafa Abel Gómez, se la col·loca, i a posa a l’escaire dret de Dimitrievski. Pitjor, impossible.



FITXA TÈCNICA



NÀSTIC



Dimitrievski, Kakabadze, Xavi Molina, Daisuke Suzuki, Javi Jiménez, Gaztañaga (Juan Muñiz, 76’), Sergio Tejera (Zahibo, 65’), Juan Delgado, Maikel Mesa, Abraham Minero (Jean Marie Dongou, 58’) i Manu Barreiro.



LORCA



Dorronsoro, Pina, Holgersson, José Carlos, Peña, Abel Gómez (Tropi, 86’), Cristian Bustos, Noguera, Dani Ojeda (Molo, 87’), Nando i Apeh (Onwu, 79’).



GOLS



0-1, Apeh (59’); 0-2, Abel Gómez (85’).



ÀRBITRE



Jorge Figueroa Vázquez (andalús). Va mostrar la targeta groga als locals Gaztañaga, Manu Barreiro i Kakabadze; i als visitants Apeh, Abel Gomez i Bustos.



INCIDÈNCIES



El Nou Estadi va acollir 5.419 espectadors