El Reus es retroba amb Benito i Martínez als carrils de la Romareda

Actualitzada 23/11/2017 a les 19:50

El CF Reus es retrobarà aquest dissabte (20.30h) amb dos jugadors que fins fa uns mesos eren els amos dels carrils del CF Reus Deportiu. Els laterals Alberto Benito i Ángel Martínez van deixar aquest estiu la disciplina roig-i-negra per acompanyar Natxo González en la seva aventura a Saragossa, que es troba en una situació límit després de caure per 3-0 a Almeria. El resultat deixa en el lloc 14 un equip fet per l’ascens, i fa més profunda la ferida d’haver perdut per primer cop el derbi contra el Huesca.



A nivell individual, els dos laterals han tingut sort desigual en aquesta nova etapa. A la banda esquerra, el tarragoní Alberto Benito s’està recuperant de la segona lesió en el que portem de temporada. Un trencament muscular el va deixar fora de joc durant cinc jornades, i un esquinç al turmell que es va fer fa dues setmanes el pot tenir de baixa pel partit de demà. Tot i això, ha pogut jugar set partits i assistir un gol a Oliver Buff.



A la banda esquerra, Martínez ho ha jugat quasi tot aquesta temporada, fent les passades de dos gols crucials per assegurar dues victòries del seu equip. «Al Reus li desitjo el millor a partir del dissabte, perquè allí hi tinc molts amics, però jo sóc del Saragossa i aquest partit l’hem de guanyar com sigui», va afirmar el barceloní, després de reconèixer que el proper és un partit especial per ell. «El Reus es tanca molt bé, i no ens hem de posar nerviosos si passen els minuts i no arriba el gol», va afegir.