El pitjor visitant de Segona visitarà un Nou Estadi amb ganes de victòria

El Lorca visita al Nàstic dissabte a les sis de la tarda en una oportunitat immillorable pels tarragonins d’escalar a la taula

Actualitzada 23/11/2017 a les 21:28

S’enfronten un dels pitjors locals amb el pitjor equip com a visitant de la Segona Divisió A. Gimnàstic de Tarragona i Lorca mesuraran forces dissabte, a partir de les sis de la tarda, en un duel en el qual els tarragonins, de la mà de Rodri, buscaran tres punts que els elevin fins a la mitja part de la taula classificatòria de la Segona Divisió A.



El Lorca és un nouvingut a la categoria de plata. No ha començat la temporada de la millor manera, ja que després de quinze partits disputats, s’ha instal·lat en la zona de descens a Segona Divisió B. Suma tretze punts, i en necessita tres per arribar a la zona de salvació.



A banda de la mala situació del rival del Nàstic a la taula classificatòria, els de Rodri s’agafen a l’estadística fora de casa d’un Lorca que només ha estat capaç de sumar un punt a camp contrari en el que va de temporada.



Fa dues setmanes, en la catorzena jornada de Lliga, el Lorca va empatar a un gol al camp de l’Alcorcón, en el que va ser la primera ocasió en la qual aquest equip va puntuar lluny del seu feu. Fins llavors, zero punts. Derrotes als camps del Huesca, Almería, Sporting de Gijón, Albacete, Barcelona B i Granada completen el currículum del proper rival del Nàstic.



El Lorca tindrà dues baixes sensibles de cara al duel, com les de Pomares i Fran Cruz. Els dos van veure la cinquena cartolina groga de la temporada la passada jornada davant del Lugo estan sancionats de cara al duel de demà al Nou Estadi. Pomares, que actua com a central, deixaria el seu lloc a Peña que, tot i ser lateral esquerre, ja ha actuat en alguna ocasió a l’eix de la defensa.



El que està clar és que el Nàstic no pot deixar passar l’oportunitat de sumar tres punts contra un equip teòricament inferior a ell. Seria una victòria que ompliria de moral als tarragonins abans de visitar Pamplona.