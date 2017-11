Afectacions en l'aparcament al Nou Estadi pel proper matx contra el Lorca

No es podrà aparcar des del viaducte del camí de la Budallera –carrer d’accés a l’ITV– fins a l’actual Autovia A-7

Redacció

Actualitzada 24/11/2017 a les 19:32

Els aficionats que es desplacin amb cotxe al Nou Estadi per veure el matx davant el Lorca del pròxim dissabte, es trobaran amb les mateixes limitacions que es van trobar en l'anterior partit contra el Real Oviedo.



Les obres programades que s'estan duent a terme la zona de l'antiga N-340, iniciades fa un mes, afecten els voltants del Nou Estadi, per tant, no es podrà aparcar des del viaducte del camí de la Budallera –carrer d'accés a l'ITV– fins a l'actual Autovia A-7. Sí que es podrà aparcar en la resta de l'àmbit de l'obra.



El club recorda que els socis i aficionats també podran estacionar els seus vehicles en el terreny conegut popularment com a 'plaça de les monges' (al carrer Ermita de la Salut), i també en les zones confrontants a l'ITV. Les altres zones habilitades com a pàrquing seguiran disponibles per l'enfrontament contra el Lorca, corresponent a la jornada 16 de LaLiga 1|2|3.