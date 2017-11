Karim Yoda: «Jugaré on em digui el míster»

«Tenia dubtes, però López Garai em va convèncer que em volien i que tindria minuts», diu l’extrem francès

Actualitzada 23/11/2017 a les 09:15

Un trencament dels lligaments creuats l’ha deixat fora de joc durant mig any. Dos mesos després de superar aquest calvari, l’extrem francès Karim Yoda arriba al CF Reus amb 29 anys, amb un contracte per sis mesos i amb moltes ganes de retrobar-se amb el jugador que es va guanyar la titularitat a Primera Divisió amb el Getafe. «Serà una decisió tècnica però si fos per ell i per López Garai, ja jugaria aquest dissabte», explica el director esportiu roig-i-negre, Sergi Parés.



Yoda ho té clar en aqueset sentit: «Fa dos mesos que estic recuperat. És veritat que em falta una mica de ritme, però crec que puc jugar ja quan el míster ho cregui convenient». Un seguit de lesions greus han frenat la projecció del francès d’origen costamarfileny, que veu la seva arribada al club reusenc com «una molt bona oportunitat que he d’aprofitar per demostrar el que valc».



L’extrem reconeix que «primer tenia alguns dubtes de venir al Reus», però que «quan vaig parlar amb la gent d’aquí, i sobretot amb el míster, em van fer sentir que em volien i que si venia tindria molts minuts». El Getafe va donar dos dies de permís a Yoda perquè s’incorporés als entrenaments del CF Reus i es coneguessin mutuament. I s’han agradat. El jugador diu que «tenen molt bona gent i molts bons jugadors, que m’han acollit molt bé», i Parés afirma que «ens ha agradat molt tant la seva vessant futbolística com la humana».



La banda és el seu hàbitat natural. És esquerrà però també té molt domini amb la dreta, cosa que li ha permès rendir a bon nivell com a extrem pels dos costats. També té experiència com a lateral. «Jugaré on em digui el míster», avisa. Parés el veu com un jugador «explosiu i amb molt bona qualitat tècnica». «És un extrem pur, profund, té bona conducció, bon u contra u, bon toc de pilota i bon xut», afegeix. Ara el repte és posar-lo a punt físicament perquè sigui una arma temible a l’atac roig-i-negre.