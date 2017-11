Algunes vies quedaran tallades des de divendres

Redacció

Actualitzada 23/11/2017 a les 13:09

La Guàrdia Urbana ha preparat un ampli dispositiu amb motiu de la Mitja Marató Ciutat de Tarragona Memorial Marbel Negueruela, que es disputa aquest diumenge 26 de novembre.



El dispositiu s'iniciarà dos dies abans de la cursa, el divendres 24, quan a partir de les 20 hores ja no podrà haver-hi vehicles aparcats a l'avinguda Vidal i Barraquer, un dels epicentres de la cursa, on hi haurà la línia d'arribada i sortida i on s'instal·larà l'escenari principal de la prova.



El dissabte dia 25 a partir de les 20 hores també hi haurà altres carrers que hauran de quedar lliures de cotxes i contenidors, ja que formen part del recorregut de la cursa:



· Av. Vidal i Barraquer (des de Torres Jordi fins a Pere Martell)



· Rambla President Lluís Companys (des de la plaça de la Generalitat fins a la plaça Imperial Tàrraco).



· Lateral de l'avinguda Vidal i Barraquer (des de l'avinguda Roma fins a l'avinguda Ramón y Cajal)



· Pare Palau (des de Prat de la Riba fins a la Rambla Nova)



· Mallorca (des de Prat de la Riba fins a Alguer)



El gruix de les afectacions tindran lloc el mateix diumenge. A primera hora del matí ja es tallaran els carrers Vidal i Barraquer, Manuel de Falla i Smith, ja que els responsables de l'organització han de començar a muntar els elements necessaris per al desenvolupament de la prova. A partir de les 9.30 hores, i amb l'objectiu de garantir la seguretat de la prova, es procedirà al tancament gradual del circuit, que s'allargarà fins a les 11.30 hores o les 12.45 hores, segons els casos.



Els carrers afectats per talls són els següents: Vidal i Barraquer, Manuel de Falla, Smith, Torres Jordi, Trafalgar, Independència, Ramón y Cajal, Prat de la Riba, plaça Imperial Tàrraco, Rambla Lluís Companys, avinguda Roma, carretera de València, plaça Europa, autovia de Salou, polígon Francolí, Pare Palau, Rambla Nova, plaça Ponent, Mallorca i Moll de Costa.



El dispositiu es tancarà a les 14 hores, quan es reobrirà al trànsit l'avinguda Vidal i Barraquer.