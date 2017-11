La Federació suspèn la final de la Lliga Catalana a Reus de diumenge

L’havien de disputar el Barcelona Lassa i el Morabanc Andorra, però s’ha hagut de suspendre

Redacció

Actualitzada 23/11/2017 a les 20:02

La Federació Catalana de Bàsquet va anunciar durant aquest dijous a la tarda que la final de la Lliga Catalana de Bàsquet que havien de disputar el FC Barcelona Lassa i el Morabanc Andorra a Reus aquest diumenge queda ajornada.



Sense oferir gaires detalls dels motius de la suspensió, la Federació Catalana explicava mitjançant un comunicat que s’ha vist obligada a la suspensió per motius alienes a la pròpia Federació. «Després de ser requerits per la Federación Española de Baloncesto (FEB) per la suspensió o canvi de data d’aquest partit en diverses cartes, i especialment en l’última d’elles amb data 18 d’octubre de 2017, se’ns manifesta i requereix que hem de suspendre el partit de Lliga Catalana i fer-lo en una altra data, en compliment del calendari oficial aprovat per l’Assemblea General de la FEB de l’1 de juliol de 2017», indicaven en el comunicat emès aquest dijous.



«Amb posterioritat, fetes totes les gestions i negociacions tant amb la mateixa FEB com amb d’altres institucions com FIBA i, en el dia d’avui, també havent parlat amb el Consejo Superior de Deportes (CSD); vistes i valorades les conseqüències legals de dur a terme la final, s’ha decidit suspendre el partit del dia 26, quedant ajornada la seva celebració sine die», destacaven en el mateix comunicat, en el qual deixaven clar que ha estat una decisió «molt difícil de prendre», tot i que «pensem que és la millor decisió o la que s’havia d’assumir, pel bé del Bàsquet Català en el seu conjunt. Si aquest comunicat s’ha emés amb retard o tan tard, ha estat perquè s’ha volgut esprémer al màxim les possibilitats», segons detallen des de la Federació Catalana de Bàsquet, des d’on van demanar «disculpes» als dos equips participants a la cita. Reus, doncs, es queda sense una cita de primer nivell per a la qual hi havia moltes esperances posades.