Israel i Palestina no acudiran als Jocs Mediterranis 2018

Ballesteros confirma que la resta de països mediterranis hi seran presents

Efe

Actualitzada 23/11/2017 a les 13:23

Els Jocs Mediterranis de Tarragona 2018 comptaran amb la participació de tots els països mediterranis, excepte Israel i Palestina, segons ha explicat avui l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.



«Hem intentat fins al final, però no ho hem aconseguit, que puguin participar», ha dit Ballesteros, que ha atribuït aquesta absència als «problemes que hi ha», durant la presentació que ha fet de l'esdeveniment en la Setmana Mediterrània de Líders Econòmics (MedaWeek Barcelona).



Uns Jocs que, segons Ballesteros, han de ser també els Jocs Mediterranis de la pau, per la qual cosa esperen «bastir ponts perquè hi hagi diàleg, cooperació, interculturalitat i diàleg religiós».



Ballesteros ha explicat que Tarragona és una ciutat mediterrània que està a 92 quilòmetres al sud de Barcelona i que està «arrelada» en el dinamisme social, cultural, econòmic i esportiu del mar Mediterrani, que uneix tres continent, Europa, Àsia i Àfrica.



Ha destacat que Tarragona és la ciutat més petita que ha organitzat uns Jocs Mediterranis, malgrat la qual cosa espera siguin uns grans jocs.