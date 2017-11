El CF Reus vestirà de taronja a Saragossa per condemnar la violència contra les dones

Ho fa en el marc de la campanya Orange the world

El pròxim dissabte 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Amb motiu d'aquesta diada, les Nacions Unides (i l'entitat ÚNETE) ha iniciat la campanya 'Orange the world' per reforçar el 25-N com una jornada per actuar a favor de generar consciència i prevenir la violència contra les dones i nenes. Tot plegat, amb la idea de «pintar un món de taronja», convertint aquest color en el protagonista de la jornada.



Per aquest motiu, el CF Reus –que juga el mateix dia 25 de novembre al camp del Real Zaragoza- ha demanat a La Liga poder disputar l'enfrontament de La Romareda amb la segona equipació, de color totalment taronja. D'aquesta manera, el club roig-i-negre s'uneix a la reivindicació del dia contra la violència masclista i l'equip competirà a Saragossa lluint el color protagonista de la campanya Orange the world.