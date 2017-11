Uche estarà a punt abans del previst

El davanter del Nàstic haurà de romandre unes dues setmanes de baixa per una lesió muscular al recte femoral, tot i que es preveia una baixa més llarga

Alegria al Gimnàstic de Tarragona en un tema relacionat amb la infermeria. Ikechukwu Uche, que va caure lesionat aquest diumenge a Sòria en el marc del Numancia-Nàstic, estarà de baixa menys temps del que es preveia.



Finalment, el futbolista haurà de romandre en el dic sec un període que no ha de superar les dues setmanes, després de patir una lesió muscular al recte remoral. Aquesta lesió és sensiblement inferior al trencament que preveien des del club.



Les previsions inicials apuntaven que el nigerià no podria tornar fins el 2018, però encara podrà jugar algun partit aquest any. Ara bé, cal tenir en compte que si està dues setmanes de baixa, Uche no tornarà, jugarà 90 minuts i estarà al cent per cent. El davanter, per diverses circumstàncies, com la seva veterania, no és un futbolista que pugui disputar 90 minuts tots els partits d’una temporada. Per tant, s’haurà de tenir paciència, com ha passat en el tram inicial d’aquesta campanya, quan, després de superar una lesió, va haver d’anar entrant poc a poc.



Amb la pèrdua d’Uche, l’afició del Nàstic sap que no podrà comptar amb un dels seus futbolistes més determinants, per no dir el més decisiu de tots. El nigerià ha marcat sis gols en el que va de temporada i la seva baixa serà molt sensible durant les esmentades dues setmanes. Com a mínim, el «8» del Nàstic es perdrà el duel d’aquest dissabte contra el Lorca al Nou Estadi i el de Pamplona el pròxim divendres.