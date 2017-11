Jean Luc no arriba al Nàstic-Lorca de dissabte

Bustos, operat d'un dit de la mà

Actualitzada 22/11/2017 a les 19:31

A la baixa d’Uche de cara al Nàstic Lorca de dissabte (sis de la tarda) se li han de sumar cinc més (Jean Luc, Bustos, Omar Perdomo, Djetei i Eddy Silvestre). La infermeria del Nàstic mai s’acaba de buidar i, en aquest sentit, fins a cinc futbolistes no podran jugar tampoc aquest dissabte contra el Lorca, al Nou Estadi (sis de la tarda). Un d’ells és Jean Luc, que ja va caure de la darrera llista de convocats, la del partit a Sòria, i també es perdrà el duel d’aquest dissabte per una lesió muscular del bíceps femoral esquerre. L’extrem és una baixa sensible per a Rodri, ja que el tècnic del Nàstic va curt d’efectius a les bandes.



Una altra baixa del Nàstic és la d’Álvaro Bustos. El banda esquerra del Nàstic es va trencar el tendó flexor del quart dit de la mà dreta. De fet, segons va informar el club en l’informe mèdic, Bustos va ser intervingut aquest dimarts d’aquesta lesió, i estarà de baixa durant un temps considerable. La lesió no l’impedirà realitzar alguns exercicis amb el grup, però no podrà jugar fins que no s’hagi recuperat completament.