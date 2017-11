Yoda arriba cedit al CF Reus per suplir la baixa de Ricardo Vaz

L'extrem té 29 anys i ve del Getafe

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 20:35

Finalment, Karim Yoda és futbolista del CF Reus. El futbolista va signar aquest dimarts a la tarda amb el seu nou club, al qual arriba lliure procedent del Getafe fins a finals de temporada.



Falten alguns tràmits burocràtics perquè el fitxatge sigui cent per cent efectiu, però no hi haurà problema perquè pugui jugar dissabte a la Romareda.



El futbolista francès, de 29 anys, actua d’extrem i pot fer-ho tant a la banda esquerra com a la dreta i arriba a Reus per suplir la baixa de Ricardo Vaz, que es va trencar el lligament encreuat del genoll. En ser una lesió de llarga durada, el Reus podia fitxar.



Yoda ha disputat 40 enfrontaments a la màxima categoria del futbol espanyol i va iniciar la seva carrera al Servette suís. D’allí va passar al Sion. El Getafe el va contractar durant l’estiu del 2014. La temporada passada es va perdre gran part del campionat per culpa d’una greu lesió.