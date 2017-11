Uche, pendent de les proves que li realitzaran aquesta tarda

Des del Nàstic es mostren pessimistes, i el temps de baixa no serà inferior a un mes

Actualitzada 20/11/2017 a les 18:32

La lesió d’Ike Uche no pinta bé. Ja ho avançava ahir aquest diari, i entre avui i dimecres ho acabaran de confirmar les proves que li han de realitzar. El davanter del Nàstic va caure lesionat en l’acció del gol a Los Pajaritos que va suposar l’1-2 i la consegüent victòria per als de Rodri, un triomf vital per allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Però els danys col·laterals van ser massa grans.



Uche, lesionat del quàdriceps, en té, com a mínim, per a un mes. O sigui, que tenint en compte antecedents de lesions i l’edat del futbolista, el més probable és que fins el mes de gener no pugui tornar a jugar amb l’equip. Aquesta serà una baixa molt sensible per al Nàstic, que perdrà a una de les seves màximes estrelles per a, com a mínim, els pròxims quatre partits (Lorca i Sevilla Atlético a casa, i Osasuna i Cultural Leonesa lluny de Tarragona).



El futbolista se sotmetrà a les proves pertinents aquesta mateixa tarda i, possiblement, serà dimecres quan se’n coneguin els resultats. El trencament muscular és evident, i el mateix Uche ja va notar en el moment de lesionar-se que la cosa no pintava bé. Ara bé, el gol va ser cosa seva, i pot estar molt orgullós d’haver-s’hi deixat la cama.