Querol pateix un esquinç de genoll i estarà dos mesos de baixa

El davanter, que va caure en el dic sec contra l’Albacete, té afectat el lligament lateral intern del seu genoll dret

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 17:21

No és el pitjor dels escenaris, però gairebé. David Querol pateix un esguinç de grau II en el lligament lateral intern del seu genoll dret. No és un trencament, que era el que més temien des del club, però el davanter del CF Reus es perdrà els pròxims dos mesos de competició a causa d’aquesta lesió.



Com a mínim, fins a finals de gener no tornarà a jugar un partit oficial el futbolista del conjunt de la capital del Baix Camp, i aquesta circumstància es produirà per culpa de la lesió que va patir el futbolista aquest dissabte, a l’Estadi Municipal de Reus, durant el duel que va enfrontar l’equip d’Aritz López Garai amb l’Albacete (1-1).



Després de veure en directe l’acció i de confirmar-ho a la repetició de les imatges, es pot apreciar com el genoll de Querol fa un gest realment lleig, que té pinta d’alguna cosa més que d’un esquinç. Finalment, però, seran dos mesos de baixa, amb què el reusenc podrà afrontar amb totes les garanties la recta important de la temporada, el moment en què els equips s’ho juguen tot, ja sigui per la zona alta o per la de descens.



El gran problema que té actualment l’equip és que no es pot permetre més baixes, i menys tan greus i duraderes com la de Querol. La infermeria del club està plena, i pràcticament ja no hi cap ningú més. El parte de guerra detalla que hi ha lesionats en gairebé totes les línies, i Aritz López Garai n’està patint les conseqüències. Tot i això, el tècnic del club roig-i-negre no només està mantenint el tipus, sinó que ha aconseguit situar a l’equip en la zona tranquil·la, amb vint punts, cinc per sobre del descens i a quatre de les places de promoció d’ascens.



A la porteria, Sergio Santamaría està lesionat. En el centre del camp, Juan Domínguez i Raphael Guzzo (és més aviat un mitja punta o un banda) també estan en el dic sec. Ara bé, on més preocupen les baixes és a la zona ofensiva, on Ricardo Vaz no jugarà més aquesta temporada en trencar-se els lligaments encreuats del genoll, Fran Carbia també està de baixa, i a Máyor encara li queda una mica per estar al cent per cent. A tot això, se li ha d’afegir el fet que Lekic acaba de sortir de lesió. Plou sobre mullat.