Maikel Mesa: «Tot i els resultats, el Nàstic està fent bons partits a casa»

El centrecampista veu a l’equip «confiat, treballant bé i mirant amunt»

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 18:21

El centrecampista del Nàstic Maikel Mesa va expressar aquest dimarts les seves sensacions sobre una esquadra que, segons el seu parer, està «en una bona dinàmica. L’equip està fent bons partits, confiat, treballant bé i mirant amunt».



Tot i que el Nàstic està aconseguint els millors resultats quan juga a domicili, el canari opinava que a casa les coses no s’estan fent tan malament com sembla, ja que «a Segona Divisió qualsevol detall et marca. El dia de l’Alcorcón comences bé, et marquen un golàs i després t’agafen desprevingut en una altra acció, marxes al descans 0-2 i acabes perdent. Contra el Barça B, també vam merèixer guanyar. Tot i els resultats, el Nàstic està fent bons partits a casa».



Ara bé, ell sap perfectament que és lluny de Tarragona on el Nàstic està salvant el cap aquesta temporada. Els motius, «no els sé. Està sent una mica anecdòtic, ja que en teoria sempre costa més sumar fora de casa. L’equip està confiat i amb ganes de guanyar dissabte al Lorca per fer una passa endavant».



Per si a algú li quedava algun dubte, va deixar ben clar que «prefereixo jugar a casa, amb la nostra gent, ja que és molt millor».



Maikel Mesa és ben conscient que algú es pot posar nerviós quan veu a l’equip tan a baix, però també valorava que «quan comencen les temporades no s’ha de mirar res més. S’ha fet una plantilla nova, amb l’objectiu de no passar problemes, i ara estem en una bona dinàmica». De fet, ell és de l’opinió que «si continuem sumant de tres en tres, aconseguirem aquesta tranquil·litat que tant necessitem».