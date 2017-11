El Reus posarà a prova el dubitatiu Zaragoza de Natxo González

Els roig-i-negres s’enfrontaran al que va ser l’entrenador de l’històric ascens i la treballada permanència a Segona Divisió A

Actualitzada 20/11/2017 a les 19:45

Són molts els factors que han ajudat que el CF Reus estigui vivint actualment la millor etapa de la seva història: una forta inversió, uns jugadors amb sacrifici i qualitat, una afició que ha sabut créixer... Però si en una cosa hi estaran tots d’acord és en què el millor CF Reus de la història roig-i-negra és el CF Reus de Natxo González.



L’entrenador va ser capaç de dotar de mentalitat guanyadora a un equip que no tenia cap tipus d’història professional. Va saber inculcar uns valors i una forma de treballar que no van trigar a donar els seus fruits, molt dolços per cert, ja que es van traduir en un històric ascens a Segona Divisió A i en una no menys meritòria permanència a la categoria de plata, la passada temporada.



Però Natxo va decidir posar punt final a la seva segona etapa com a tècnic reusenc. Va prendre la determinació de marxar per, segons el seu criteri, fer un pas endavant, i va escollir el Real Zaragoza com a destinació. Els aragonesos, per cert, rebran la visita del CF Reus aquest dissabte, a partir de dos quarts de nou de la nit. Un duel que serà molt especial, però en el qual Natxo González estarà assegut a la banqueta contrària. A la visitant, la reusenca, hi serà un dels seus pilars fonamentals en els esquemes del CF Reus: un Aritz López Garai que no només ha estat capaç d’assumir la capacitat defensiva que tenia el Reus de Natxo, sinó que ha aconseguit fer un pas endavant i dotar d’un joc més combinatiu i més vistós a un equip que continua sent dels més fiables de la categoria de plata. De fet, els números de Natxo i els d’Aritz són molt semblants.



El de dissabte serà un partit molt especial tant per al CF Reus, com per al propi Natxo González. Serà un retorn al passat en el qual un matrimoni que es va separar (o es va donar un temps) es tornarà a veure les cares. Tot i això, aquesta parella mai ha tingut un divorci complicat, sinó tot el contrari. Va ser un adéu meditat, plantejat, explicat i justificat per a un Natxo González que arribarà al duel per sota del seu exequip.



Natxo González no podia preveure que seria tan complicat el seu aterratge a Saragossa. Amb quinze partits disputats, ha sumat divuit punts, que el situen només tres per sobre de la zona de descens a Segona Divisió B. Ara, com a excusa el tècnic pot argumentar que la sisena plaça, la que dóna dret a disputar la promoció d’ascens a Primera Divisió, és a només sis punts.



L’entrenador està sent discutit des de la seva arribada. A molts sectors de l’afició i a algunes persones del club no els agraden ni els plantejaments ni, sobretot, els resultats, els quals situen a tot un Zaragoza dos punts per sota del CF Reus.



Una derrota deixaria a Natxo González i al seu equip en una situació molt complicada, ja que la zona de descens podria quedar més a prop i, en un equip en el qual el projecte era intentar l’ascens a Primera, no és el millor dels horitzons.