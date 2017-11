La Mitja Marató Ciutat de Tarragona aplegarà 3.000 atletes aquest diumenge

S’espera que uns 2.000 participin a la Mitja i, els 1.000 restants, a la cursa de 10 quilòmetres en una edició amb canvi de recorregut

Redacció

Actualitzada 20/11/2017 a les 14:04

La 26a Mitja Marató Ciutat de Tarragona + 10 K, que enguany estrena el nom de Memorial Marbel Negueruela per recordar qui va ser regidora d’Esports de l’Ajuntament, espera omplir els carrers de la ciutat aquest diumenge. La prova donarà el tret d’inici a les deu del matí, i la ciutat s’aturarà des de llavors per poder acollir una de les competicions preferides per a tarragonins i forans.



El canvi d’un dels trams del recorregut, que no passarà pel passeig Marítim a causa de les obres de construcció de la passarel·la que enllaçarà amb el Balcó del Mediterrani, és una altra de les principals novetats d’aquesta edició. La sortida i l’arribada tornarà a situar-se a l’avinguda Vidal i Barraquer. Els atletes que completin els 21 quilòmetres del recorregut passaran per algunes de les principals vies de la ciutat com la Rambla Nova, l’avinguda Ramón y Cajal, l’antiga Nacional 340, el Moll de Costa o el passeig de l’Escullera. Els corredors de la cursa de 10 quilòmetres faran una versió reduïda d’aquest circuit, que enguany s’ha modificat a causa de les obres a la franja marítima de la ciutat.



En total s’espera la participació de prop de 3.000 atletes, 2.000 a la mitja marató i els altres 1.000 a la cursa de 10 quilòmetres, una xifra similar a les anteriors edicions. Les inscripcions continuen obertes a http://www.mitjatarragona.cat/. El mateix dia 26 de novembre s’iniciarà el 17è Certamen Fotogràfic Mitja Marató Ciutat de Tarragona, amb la participació d’uns 60 de fotògrafs professionals i aficionats.



La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, va remarcar durant la presentació, realitzada aquest dilluns, la importància del canvi de nom per recordar qui fou responsable d’esports, traspassada a principis d’aquest any: «Volem reconèixer la tasca de Marbel Negueruela, reconeguda tant pel teixit esportiu de la ciutat i el territori com pels companys del Patronat Municipal d’Esports».



Vedrina també va destacar la importància de la consolidació de la Mitja Marató tarragonina en un context de proliferació de curses arreu del territori. «Tenim una activitat que sempre ha prioritzat la qualitat en comptes de la quantitat i, tanmateix, continuem aplegant una gran quantitat de corredors. Les ofertes de running s’han multiplicat i volem tenir la màxima cura dels detalls», va dir.



Prop de 300 persones voluntàries col·laboraran un any més amb la competició ajudant de manera important en diverses tasques logístiques com els avituallaments, el repartiment de dorsals i dels refrigeris posteriors a la cursa, etc. Els voluntaris i voluntàries provenen en bona part, de diversos col·lectius: voluntaris del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Associació de Voluntaris de Protecció Civil, Vespa Club, Associació de Veïns del port, Agrupació Els Elàstics, Club Atletisme Tarragona, Club Gimnàstic de Tarragona, Fisioteràpia Més Natural i Bruma Clínic Fisioteràpies.



L’empresa d’aigües de Tarragona repartirà 4.000 ampolles de 50 centilitres d’aigua de l’aixeta embotellada per Ematsa per l’avituallament d’arribada; un punt d’hidratació a la meta amb gots individuals i personalitzats amb el nom de la cursa; i 2.500 gots personalitzats.