La Riera CF presenta els seus equips

L’acte va comptar amb la presència de membres de la Federació Catalana de Futbol

Redacció

Actualitzada 19/11/2017 a les 12:59

Aquest dissabte a la tarda l’equip de futbol de La Riera de Gaià, la Riera CF, va presentar tots els seus equips en un acte al camp de futbol de la localitat. La cita va comptar amb la presència de la Federació Catlana de Futbol, representada pel secretari de la junta directiva i delegat a Tarragona Josep Vives. Rafael Pinedo, subdelegat per Tarragona, i Diego Ávila, delegat comarcal del Tarragonès, també van ser presents a la jornada.



El president de la Riera CF, Joan Pros, va ser l’encarregat de conduir l’acte, presentant un per un tots els equips de les diferents categories del club. En total, més de 120 jugadors i jugadores van acaparar tot el protagonisme d’una jornada marcada per l’ambient festiu a les graderies, plenes de gom a gom per familiars, amics i aficionats de la Riera CF.