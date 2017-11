El nigerià, lesionat del quàdriceps

Ike Uche no té assegurada la seva participació en el Nàstic-Lorca del pròxim dissabte (18 hores). El davanter nigerià es va lesionar del quàdriceps en la darrera acció que va protagonitzar en el Numancia-Nàstic, la del gol.



El nigerià serà sotmès aquest dilluns a proves, però la seva lesió no pinta bé. Maikel Mesa es va retirar del camp, però va ser simplement per una sobrecàrrega.