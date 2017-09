L'Osasuna, un gegant en ratxa a l'assalt de la fortalesa reusenca

Recent descendits de Primera, els navarresos han arrencat el vol guanyant els dos últims partits de lliga

Actualitzada 21/09/2017 a les 21:09

Després d’un inici erràtic, les noves peces del recent descendit Osasuna –set dels onze fitxatges de l’estiuformen part de l’equip titular tipus del nou entrenador, ex del Sevilla Atlético– han començat a encaixar per donar ales a l’equip navarrès. L’eliminació de la Copa de dimecres a casa del Cadis (1-0) ha estat una petita pedra en el camí d’una ratxa triomfal de dues victòries contra dos candidats a l’ascens.



El primer cop de puny d’aquest equip amb l’orgull ferit va ser a casa del Rayo Vallecano. En van sortir amb un 0-3, amb gols del central Aridane i del davanter centre Xisco, aquest últim amb un doblet. Dissabte passat va ser l’altre punta, Quique, el que va obrir el marcador en la victòria a casa contra l’Almeria (2-1). Amb l’empat previ contra l’Osca, ja han sumat 7 dels darrers 9 punts. Entremig hi va haver la primera eliminatòria de Copa contra l’Albacete (3-2), on també van marcar Quique i Xisco.



Els homes d’Aritz López Garai, especialment Olmo i Íñiguez –i Atienza, si trepitja el terreny de joc per primer cop en la temporada– hauran de vigilar amb l’estat de gràcia dels davanters.



En els darrers partits de lliga Diego Martínez ha recorregut al 4-4-2 per ordenar els seus homes que, com en el cas dels roig-i-negres, encara estan en procés de formació. Mérida, un dels pocs supervivents de la temporada passada, ha estat l’enllaç entre el migcamp i l’atac, acompanyat per Torró en el doble pivot. Les bandes les ocuparan probablement Torres i Mateo davant i Lillo i Clerc al darrere. En els flancs dels navarresos és on López Garai pot trobar una esquerda, ja que bona part dels gols que han rebut han vingut per fuites en els costats, sobretot mitjançant córners o faltes laterals. Oier i Ariadne com a centrals i Sergio Herrera sota la porteria tanquen l’equip navarrès.