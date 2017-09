Rodri: «Havíem de canviar el dibuix tàctic, hi havia molta feina»

L’entrenador del Nàstic es mostra molt confiat i espera

quedar-se fins que acabi la temporada

Actualitzada 19/09/2017 a les 19:16

Antonio Rodríguez Saravia és el nou entrenador del Nàstic. Com a segon entrenador l’acompanya Santi Coch, i Eduard Vílchez fa les tasques de suport. Jordi Abella és el preparador físic i Manolo Martínez els ajuda a tots, confirmant un cos tècnic que és el que actualment comanda el Nàstic.



—Com va anar el debut com a entrenador del Nàstic?

—Em sento molt feliç perquè tot va sortir bé perquè tot va sortir bé i els nois es van emportar una gran alegria amb el bon resultat contra l’Albacete.



—Com es va sentir vostè en particular?

—La idea és estar tranquil, tenir els peus a terra i saber que això tot just comença i que queda molta feina per fer.



—S’ha demostrat que el Nàstic està viu.

—El Nàstic té bons futbolistes, però arriba d’una dinàmica on no havia pogut aconseguir bons resultats. Aquest és un equip que té moltes possibilitats de fer les coses bé aquesta temporada.



—Què li va passar pel cap quan li van dir que havia d’agafar el primer equip?

—El primer és tenir confiança en tu mateix i saber que estàs preparat. Després d’estar anys treballant, has de tenir forces i estar tranquil.



—Pesa que li pengin l’etiqueta d’entrenador interí?

—No penso en això. Només estic centrat en intentar ajudar al club el màxim possible. He d’intentar ajudar als jugadors el màxim possible i donar-los el suport tècnic perquè puguin desenvolupar el seu joc.



—Un dels canvis que s’ha vist és l’increment en el nombre d’entrenaments.

—Vam portar la plantilla a Girona d’estada per poder conèixer millor a la plantilla i perquè ells coneguessin què volíem d’ells. També era evident que havíem de canviar el dibuix tàctic, la forma de jugar, i hi havia força feina. Ells tenen una gran disposició, estan amb moltes ganes i volen aprendre. Sabem que aquest tipus de càrregues no es poden mantenir totes les setmanes i aquesta setmana tornarem a la normalitat.



—Com veu a l’equip físicament?

—És un tema que porta Jordi Abella, i delego completament en ell. És una persona molt apta, un gran professional i coincidim en tot. L’equip ha d’assolir uns nivells que ell creu en un futur.



—I què tal amb Santi Coch?

—Molt bé. Vam ser companys al Nàstic. Jo tenia 22 anys i ell era un veterà, i ja ajudava. Ell m’està ajudant ara moltíssim a entendre com és el club i la seva forma de ser. A banda, Santi Coch té un coneixement molt ampli de la categoria i de la nostra plantilla.



—Com va veure al Nàstic contra l’Albacete?

—El que esperàvem d’ells. Volíem que tinguessin valentia, ja que per guanyar no podíem esperar una jugada d’estratègia o un contracop, sinó que havíem d’intentar sortir amb pilota jugada i proposar. En els primers 20 o 25 minuts l’equip va demostrar que tenia les coses molt clares i que era molt valent. El gol que ens van fer ens va deixar en una situació difícil, i després ja ens va costar una mica més.



—En algun moment va tenir la sensació que als seus jugadors els tremolaven les cames?

—No. Vaig veure que tenien un gran compromís i la responsabilitat d’haver de guanyar. Això et fa anar reculant cap a enrere i no tenir cap problema defensiu. A la segona meitat, sí que hi va haver alguna imprecisió que ens va impedir matar el partit, tot i que sí que ho vam poder fer al final del partit mitjançant Uche.



—Parlant d’Uche, tindrà més minuts i protagonisme?

—Uche és un futbolista que per a nosaltres ha de ser molt important. Jugant al vestidor, amb la gent jove, ajuda molt. Tindrà minuts, però les circumstàncies motiven que hagi de jugar en certs moments.



—Va deixar fora de la convocatòria a Bustos i a Toscano. Apostarà ara pels més veterans?

—La gent més veterana és la que sap portar millor aquestes situacions, però diumenge hi va haver un còctel de gent veterana i de joves. Si un futbolista pot donar un rendiment alt i es pot adaptar al partit, no mirarem si és veterà o és jove.



—Jugarà igual a casa que fora?

—Ens mourem una mica en funció de les necessitats que tinguem. Tindrem una identitat pròpia, on no hi haurà cap variació, però en funció del rival que ens trobem hi haurà unes variabilitats ofensives, i també defensives.



—Li agradaria acabar la temporada amb el Nàstic?

—És evident que la il·lusió de tot professional és poder exercir la seva professió al màxim nivell. A dia d’avui, el màxim nivell on he actuat és el Nàstic. Estic molt content per tot el suport que estic rebent, des del president, que no deixa d’ajudar-me en tot el possible, com per part dels jugadors, que estan tenint un comportament excel·lent. La direcció tècnica també està confiant molt en mi i, si jo continués fins el final de temporada, voldria dir que la feina s’ha acabat fent de la millor manera.